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09:16, 18 апреля 2025Из жизни

Мужчина изменил жене в компании с ее братом и попался

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Житель Бразилии попался на измене жене в компании с ее братом. Об этом пишет Need To Know.

Женщина из города Барра-ду-Корда, штат Мараньян, узнала, что у ее мужа может быть роман на стороне. Вскоре ей стало известно место возможной встречи супруга с любовницей.

Когда бразильянка приехала в мотель, чтобы разоблачить мужа, она обнаружила его в номере с полуобнаженной молодой женщиной и собственным братом. Предполагается, что любовники занимались сексом втроем. Обманутая жена сняла троицу на камеру мобильного телефона, а затем «убежала из мотеля в слезах», говорится в сообщении.

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Пользователи сети с юмором отнеслись к происшествию. «Теперь его лишат всего и выгонят из дома. Интересно, с кем он останется? Думаю, с шурином!» — пошутил один из них.

В октябре 2024 года сообщалось, что в Австралии женщина попалась на измене мужу с его братом в присутствии их матери. Мужчина застал жену с братом на заднем сиденье автомобиля.

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