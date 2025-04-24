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13:23, 24 апреля 2025Из жизни

Женщина расправилась с укусившей ее огромной коброй и принесла змею в больницу

The Thaiger: В Таиланде женщина убила трехметровую кобру, которая укусила ее
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Clément Carbillet / imagebroker.com / Globallookpress.com

В Таиланде трехметровая королевская кобра укусила собиравшую грибы в лесу жительницу провинции Сакэу. Об этом пишет The Thaiger.

О происшествии сообщила подруга Супин Ванпхен в социальной сети. Она рассказала, что 19 апреля женщина отправилась в лес за грибами и столкнулась там со смертельно опасной рептилией. Огромная кобра атаковала и укусила Винпхен за ногу. Однако тайка не растерялась и расправилась со змей.

После этого она самостоятельно добралась до больницы и принесла с собой змею. Винпхен успели вовремя оказать необходимую помощь. Сейчас она поправляется под присмотром врачей.

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Ранее сообщалось, что в Индии пес по кличке Бхима спас детей от смертельно опасной трехметровой змеи ценой своей жизни. Собака заметила крупную кобру около дома и набросилась на нее.

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