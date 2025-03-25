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11:50, 25 марта 2025Из жизни

Пес спас детей от смертельно опасной трехметровой змеи ценой своей жизни

В Индии питбуль по кличке Бхима спас детей от огромной кобры ценой своей жизни
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Mohssen Assanimoghaddam / Globallookpress.com

В Индии питбуль ценой своей жизни спас детей, к которым подкралась трехметровая королевская кобра. Об этом сообщает Deccan Herald.

Инцидент произошел в штате Карнатака во вторник, 18 марта. У жителя деревни Каттайа по имени Шаманта было две собаки — доберман и питбуль по кличке Бхима. Днем псы заметили рядом с домом огромную смертельно опасную змею, которая близко подобралась к играющим на улице детям и притаилась под деревом.

Собаки бросились к змее и начали лаять. Шамант крикнул псам, чтобы они не трогали кобру, однако они бросились на нее. Бхима расправился с рептилией, разорвав ее на 10 кусков, но во время схватки она успела ужалить его в морду. Вскоре пса не стало.

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«Если бы собаки не заметили змею и не напали, она могла бы ужались детей или рабочих в поле. Разумные действия псов предотвратили трагедию», — прокомментировал случившееся житель Каттаи.

Известно, что Бхима был постоянным участником собачьих выставок, на которых часто выигрывал призы.

Ранее в Индии немецкая овчарка спасла хозяина от агрессивного тигра ценой своей жизни. Дикая кошка бросилась на мужчину и его питомца, когда те гуляли рядом с границей национального парка.

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