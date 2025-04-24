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11:40, 24 апреля 2025Силовые структуры

Житель Подмосковья забил молотком мать из-за денег и попал в колонию

В Подмосковье осудили на 10 лет мужчину, забившего молотком и задушившего мать
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Московской области суд приговорил к десяти годам лишения свободы 27-летнего мужчину, забившего молотком мать из-за денег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 9 января 2025 года в Люберцах сын поссорился с матерью. Причиной стало отсутствие работы у осужденного и его материальная зависимость от родителей. Во время конфликта он избил кухонным молотком мать и придушил шнуром от утюга. Спасти женщину не удалось.

Ранее под Белгородом задержали 18-летнего юношу, изрезавшего ножом родителей и 15-летнюю сестру из-за ссоры.

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