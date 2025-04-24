Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:38, 24 апреля 2025Ценности

Звезда сериала «Чики» снялась топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @barbaraska_92

Российская актриса и блогерша Варвара Шмыкова снялась топлес на новом фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 191 тысячу подписчиков.

На опубликованном снимке 33-летняя звезда сериала «Чики» предстала, сидя в трусах на медицинской кушетке в массажном салоне и прикрыв ноги простыней. Звезда позировала напротив зеркала с обнаженной грудью и распущенными волосами. «Это было просто супер!» — оценила знаменитость массаж.

Ранее в апреле звезда сериала «Чики» показала внешность без макияжа. Варвара Шмыкова предстала в черном платье с вырезами на плечах и собранными волосами, демонстрируя усыпанное веснушками лицо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    России выдвинут новые требования для мира на Украине. Что США хотят обеспечить Киеву?

    Ведущая прогноза погоды в прямом эфире сделала оговорку и скорчила гримасу

    Олимпийская чемпионка высказалась о возможных альтернативах Вяльбе на посту главы ФЛГР

    Зеленский объяснил борьбу Украины защитой США от русских

    Избившему российских силовиков американцу ужесточили приговор

    В эффективности штрафов за аренду жилья без договора усомнились

    Новый посол Франции раскрыл отношение Парижа к России

    В ЕС появится маркировка для всех смартфонов

    Звезда сериала «Чики» снялась топлес

    Посол Нечаев потребовал от Германии признать геноцид народов СССР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости