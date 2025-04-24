Звезда сериала «Чики» снялась топлес

Российская актриса и блогерша Варвара Шмыкова снялась топлес на новом фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 191 тысячу подписчиков.

На опубликованном снимке 33-летняя звезда сериала «Чики» предстала, сидя в трусах на медицинской кушетке в массажном салоне и прикрыв ноги простыней. Звезда позировала напротив зеркала с обнаженной грудью и распущенными волосами. «Это было просто супер!» — оценила знаменитость массаж.

Ранее в апреле звезда сериала «Чики» показала внешность без макияжа. Варвара Шмыкова предстала в черном платье с вырезами на плечах и собранными волосами, демонстрируя усыпанное веснушками лицо.