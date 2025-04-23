Звезда сериала «Чики» показала внешность без макияжа

Российская актриса Варвара Шмыкова показала внешность без макияжа

Российская актриса и блогерша Варвара Шмыкова показала внешность без макияжа. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 191 тысячу подписчиков.

33-летняя звезда сериала «Чики» разместила кадр, на котором предстала в черном платье с вырезами на плечах и собранными волосами. При этом знаменитость отказалась от макияжа, демонстрируя усыпанное веснушками лицо. В качестве украшений артистка выбрала цепочку с кулоном.

Ранее в феврале звезда сериала «Чики» похвасталась фигурой в откровенном виде после родов. Актриса Варвара Шмыкова создала коллаж из публикаций, в котором продемонстрировала тело до и после похудения.