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18:10, 23 апреля 2025Ценности

Звезда сериала «Чики» показала внешность без макияжа

Российская актриса Варвара Шмыкова показала внешность без макияжа
Екатерина Ештокина

Фото: @barbaraska_92

Российская актриса и блогерша Варвара Шмыкова показала внешность без макияжа. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 191 тысячу подписчиков.

33-летняя звезда сериала «Чики» разместила кадр, на котором предстала в черном платье с вырезами на плечах и собранными волосами. При этом знаменитость отказалась от макияжа, демонстрируя усыпанное веснушками лицо. В качестве украшений артистка выбрала цепочку с кулоном.

Ранее в феврале звезда сериала «Чики» похвасталась фигурой в откровенном виде после родов. Актриса Варвара Шмыкова создала коллаж из публикаций, в котором продемонстрировала тело до и после похудения.

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