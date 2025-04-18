Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:41, 18 апреля 2025Ценности

Звезда сериала «Чики» похвасталась фигурой в откровенном виде после родов

Российская актриса Варвара Шмыкова похвасталась фигурой в белье после родов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @barbaraska_92

Российская актриса и блогерша Варвара Шмыкова похвасталась фигурой в откровенном виде после родов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда сериала «Чики» создала коллаж из публикаций, в котором продемонстрировала тело до и после похудения. Сперва она показала кубики пресса на снимке в белье, сделанном в апреле 2025 года.

Затем знаменитость продемонстрировала формы с лишним весом и жировыми складками, уточнив, что кадр «до» был снят в августе 2023 года.

В марте Звезда сериала «Чики» показала откровенное фото с мужем. Варвара Шмыкова поделилась снимком из ванной комнаты, на котором она запечатлела себя и своего супруга в зеркале.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти российского региона предупредили о недопустимости публичных намазов. Кадыров возмущен

    Трамп не стал называть сроки завершения украинского конфликта

    Российские войска продвинулись на купянском направлении

    Зыбучий песок засосал мужчину в разгар первого свидания

    Врач предупредила россиян об опасности токсичного бодипозитива

    Многодетный отец перешел на грудное молоко для оздоровления организма

    Блогерша попыталась приготовить сок и попала в больницу с ожогами

    Мать звезды «Один дома» набрала миллионные долги и живет в нищете

    Нейросеть Маска подтвердила неправомерное задержание священника в Молдавии

    Торговая война нанесла еще один удар по корпорации Boeing

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости