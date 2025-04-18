Звезда сериала «Чики» похвасталась фигурой в откровенном виде после родов

Российская актриса Варвара Шмыкова похвасталась фигурой в белье после родов

Российская актриса и блогерша Варвара Шмыкова похвасталась фигурой в откровенном виде после родов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда сериала «Чики» создала коллаж из публикаций, в котором продемонстрировала тело до и после похудения. Сперва она показала кубики пресса на снимке в белье, сделанном в апреле 2025 года.

Затем знаменитость продемонстрировала формы с лишним весом и жировыми складками, уточнив, что кадр «до» был снят в августе 2023 года.

В марте Звезда сериала «Чики» показала откровенное фото с мужем. Варвара Шмыкова поделилась снимком из ванной комнаты, на котором она запечатлела себя и своего супруга в зеркале.