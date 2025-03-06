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11:24, 6 марта 2025Ценности

Звезда сериала «Чики» показала обнаженные ягодицы на фото с мужем

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @barbaraska_92

Российская актриса и блогерша Варвара Шмыкова показала откровенное фото с мужем, диджеем Даниилом Радловым. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда сериала «Чики» поделилась снимком из ванной комнаты, на котором она запечатлела себя и своего супруга в зеркало. Так, артистка предстала в бикини зеленого цвета, повернувшись к камере спиной. В то же время музыкант был одет в футболку и костюм черного цвета. На размещенном кадре видно, что во время позирования избранник актрисы приложил руку к ее обнаженной ягодице.

В феврале сообщалось, что Варвара Шмыкова полностью оголилась для фото.

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