Аэропорт Нижнего Новгорода временно ограничил работу

Росавиация: Аэропорт Стригино временно ограничил работу в целях безопасности

Международный аэропорт Нижнего Новгорода Стригино временно ограничил работу в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом заявил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Нижний Новгород», — уточняется в сообщении.

Ранее Росавиация вводила ограничения для российского аэропорта Гагарин в Саратове. Воздушная гавань не принимала и не отправляла никакие авиарейсы. В тот же день губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявлял опасность атаки беспилотников в регионе.