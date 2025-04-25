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05:54, 25 апреля 2025Путешествия

Аэропорт Нижнего Новгорода временно ограничил работу

Росавиация: Аэропорт Стригино временно ограничил работу в целях безопасности
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Международный аэропорт Нижнего Новгорода Стригино временно ограничил работу в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом заявил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Нижний Новгород», — уточняется в сообщении.

Ранее Росавиация вводила ограничения для российского аэропорта Гагарин в Саратове. Воздушная гавань не принимала и не отправляла никакие авиарейсы. В тот же день губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявлял опасность атаки беспилотников в регионе.

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