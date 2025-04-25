Бастрыкину доложат о сносе домов без компенсации жильцам

Бастрыкину предоставят доклад о сносе домов на Кубани без компенсации жильцам

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин запросил доклад о сносе домов на Кубани без компенсации жальцам. Об этом сообщил Telegram-канал «Следком».

Отмечается, что в социальных сетях размещено видеообращение жителей Краснодарского края. Они сообщили, что их дома в судебном порядке признали подлежащими сносу. При этом стоимость потерянного жилья компенсирована не была, подчеркивается в обращении.

«Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Маслову А.К. представить доклад по ситуации и озвученным в обращении доводам», — говорится в сообщении.

Ранее Бастрыкин заявил, что сотрудникам правоохранительных органов необходимо активировать работу по выявлению и пресечению деструктивного контента в интернете.