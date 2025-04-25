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01:47, 25 апреля 2025Силовые структуры

Бастрыкину доложат о сносе домов без компенсации жильцам

Бастрыкину предоставят доклад о сносе домов на Кубани без компенсации жильцам
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин запросил доклад о сносе домов на Кубани без компенсации жальцам. Об этом сообщил Telegram-канал «Следком».

Отмечается, что в социальных сетях размещено видеообращение жителей Краснодарского края. Они сообщили, что их дома в судебном порядке признали подлежащими сносу. При этом стоимость потерянного жилья компенсирована не была, подчеркивается в обращении.

«Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Маслову А.К. представить доклад по ситуации и озвученным в обращении доводам», — говорится в сообщении.

Ранее Бастрыкин заявил, что сотрудникам правоохранительных органов необходимо активировать работу по выявлению и пресечению деструктивного контента в интернете.

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