Бежавшего с Украины мужчину заманили в рабство литром спирта в российском регионе

161.ru: Бежавшего с Украины заманили в рабство спиртом в Ростовской области

Бежавшего из Украины 31-летнего мужчину заманили в рабство литром спирта в Ростовской области. Об этом сам пострадавший рассказал региональному порталу 161.ru.

Херсонец после начала спецоперации оказался в Крыму, затем он получил российский паспорт. Спустя несколько месяцев мужчину и других беженцев перевезли в город Нижние Серги в Свердловской области. Затем он объявился в Ижевске, там ему не заплатили денег за работу.

Летом 2024 года он снова решил вернуться в Крым. Добирался попутками и сошел в Ростове-на-Дону. На вокзале к нему подошел «цыган Сергей» и предложил посотрудничать. Как утверждает мужчина, с новым знакомым он договорился о работе на две недели.

«По дороге он открывает бардачок, в котором лежит литр спирта. У него было все продумано. Я выпил. Общались ни о чем», — поделился он.

Мужчину привезли в хутор Топилин Семикаракорского района. С новым сотрудником плохо обращались, почти не кормили, привозили алкоголь и отправляли обрабатывать поля до позднего вечера.

Затем мужчину перевели на новое место, там ему разрешили пользоваться с телефоном. Работник связался с сестрой, та попросила волонтеров о помощи.

Добровольцы обратились в полицию, но там проблему решать отказались. Тогда работнику посоветовали осуществить побег. Сейчас мужчина находится в безопасности.

Ранее сообщалось, что неподалеку от города Янаул в Башкирии нашли сбежавшего из рабства уроженца Пермского края Дмитрия Булатова.