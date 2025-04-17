Сбежавшего из рабства россиянина нашли за тысячу километров от дома

В Башкирии нашли сбежавшего из рабства уроженца Пермского края Булатова

Близ города Янаул в Башкирии нашли сбежавшего из рабства уроженца Пермского края Дмитрия Булатова. Об этом сообщает челябинский поисковый отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали волонтеры, поиски россиянина продолжались семь месяцев. За это время он успел удалиться от дома на расстояние в тысячу километров и побывать в трех российских регионах — Пермском крае, Челябинской области и республике Башкирия.

В итоге найти пропавшего помогли жители села Шудек близ города Янаул, которые увидели бездомного мужчину, изучили информацию в интернете и связались с «ЛизаАлерт».

«Как же он выжил целую зиму в чужом городе? Вероятно, в одном из незарегистрированных "работных домов". Дмитрий рассказывает, что нашел в Уфе работу, где трудился за еду и терпел побои. В итоге он не выдержал грубого обращения, сбежал и решил пешком вернуться в Пермь», — приводят волонтеры слова Булатова.

Ранее сообщалось, что россиянин приехал в Москву и оказался в рабстве на Кавказе.