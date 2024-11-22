Россиянин приехал в Москву и оказался в рабстве на Кавказе

Жителя Рязанской области держали в трудовом рабстве на Кавказе

Житель Рязанской области приехал в Москву и оказался в трудовом рабстве на Кавказе. Рассказанную им историю опубликовал Telegram-канал «Русская Община ZOV».

Россиянин приехал в столицу на заработки. В Москве он был жестоко избит, после чего частично потерял память. Затем мужчина оказался в Карачаево-Черкесии, где его заставляли работать.

Освободить мужчину удалось совместными усилиями активистов. Также ему восстановили утерянные документы, что позволит рязанцу добраться домой.

Ранее под Тулой была выявлена ферма, на которой практиковали рабский труд. На ней работали несколько человек, один из которых оказался ветераном спецоперации.