Бывший «ангел» Victoria's Secret показала внешность без макияжа

Шведская топ-модель Эльза Хоск показала внешность без макияжа

Шведская топ-модель Эльза Хоск показала природную внешность. Соответствующий снимок появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 8,7 миллиона подписчиков.

36-летняя манекенщица опубликовала фото, на котором продемонстрировала лицо крупным планом без макияжа. Знаменитость запечатлела голубые глаза и чистую кожу без косметических дефектов. Кроме того, она собрала волосы и надела коричневый вязаный свитер.

В марте бывший «ангел» Victoria's Secret показала откровенное фото. Шведская топ-модель Эльза Хоск разместила снимок в бежевом брючном костюме с расстегнутыми пиджаком.