Десятки детей отравились творожной запеканкой в российской школе

РЕН ТВ: В Омске 30 детей отравились творожной запеканкой в школе

В Омске 30 детей и несколько учителей отравились творожной запеканкой в школе. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Собеседник телеканала отметил, что у детей и взрослых был приступ диареи после обеда в столовой учебного заведения.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 1 статья 238 УК РФ).

Следователи выясняли, что завтраками и обедами в школьной столовой занималось ООО «Прогресс питания». Предположительно, компания ненадлежаще хранила продукты.

Ранее сообщалось, что в школе №178 Екатеринбурга произошло массовое отравление учеников. Дети рассказали, что в столовой на обед им давали гречку с гуляшом. Вкус соуса показался ребятам странным.

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.