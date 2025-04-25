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21:38, 25 апреля 2025Бывший СССР

Экс-депутат Рады объяснил заявления Кличко о территориальных уступках Украины

Царев: Кличко заявил о территориальных уступках Украины как оппозиционная сила
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в беседе с aif.ru объяснил заявления мэра Киева Виталия Кличко о территориальных уступках Украины.

По его словам, политик заговорил об этом на фоне конфликта украинского лидера Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом.

«Он (Кличко) является оппозиционной силой к Зеленскому. У него есть целая группа мэров городов, которые его поддерживают», — отметил Царев. Он добавил, что депутатов киевского горсовета под угрозой уголовного преследования пытаются склонить на сторону офиса президента Украины, зачистив последние очаги оппозиции, однако Кличко сопротивляется.

Ранее мэр Киева завил, что сценарий принуждения Украины другими странами к территориальным уступкам в ходе урегулирования конфликта с Россией вполне вероятен. Политик подчеркнул необходимость «бороться до последнего» против территориальных уступок в мирном соглашении.

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