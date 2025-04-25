Экс-сотруднику Следственного комитета запросили 24 года колонии

РИА Новости: Экс-сотруднику СК Кирееву запросили 24 года колонии

Бывшему сотруднику центрального аппарата Следственного комитета России (СК РФ) Александру Кирееву запросили 24 года колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Обвинение просит признать Киреева виновным и приговорить к 24 годам колонии и штрафу на полмиллиарда рублей.

Кирееву предъявили обвинения по восьми статьям УК РФ, среди которых мошенничество, лжесвидетельство и злоупотребление полномочиями.

Ранее Хорошевский районный суд Москвы изъял у бывшего полковника СК элитную недвижимость и пять машино-мест. Киреев считается одним из основных фигурантов так называемого «дела решальщиков», которые вымогали 15 миллиардов рублей у совладельцев компании Merlion за освобождение из СИЗО и прекращение их уголовного дела.