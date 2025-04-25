Германия испытала новую разведывательную машину в США

Бундесвер испытал новую разведывательную машину AGF 2 в США

Вооруженные силы Германии провели совместные испытания новой разведывательной машины AGF 2 в Эль-Пасо (США). Об этом сообщает Army Recognition.

Испытания проводили специалисты воинской части спецназначения KSK. Машины тестировали в рамках работ управления закупок Бундесвера и KSK по оценке работоспособности машины в тяжелых условиях. «Это совместное тестирование было предпринято для того, чтобы проверить, соответствует ли платформа AGF 2 требованиям войск и работает ли она так, как заявлено производителем», — говорится в публикации.

Первые AGF 2 передали Бундесверу для испытаний в апреле 2024 года.

AGF 2 построили на основе платформы Mammoth голландской компании Defenture. Базовое шасси весом 8,8 тонны предназначено для установки различного оборудования. Полноприводная машина получила многотопливный дизельный двигатель мощность 268 лошадиных сил. Mammoth развивает скорость до 110 километров в час, а запас хода составляет 800 километров. Благодаря подруливающей задней оси радиус разворота составляет 1,5 метра.

Ранее в апреле стало известно, что северное командование индийской армии получило партию новых бронеавтомобилей местного производства Mahindra Light Specialist Vehicles (LSV). Компактные машины разработаны специально для работы в высокогорных районах.