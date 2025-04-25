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16:28, 25 апреля 2025Силовые структуры

Глава СК поручил передать дело о подрыве авто в Подмосковье в центральный аппарат

Бастрыкин поручил передать дело об убийстве Москалика в центральный аппарат СК
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Ставшего жертвой взрыва российского генерала Москалика назвали «костью в горле врагов»

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о подрыве автомобиля в подмосковной Балашихе в центральный аппарат ведомства. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Теперь расследованием дела займется Главное следственное управление СК России.

Подрыв автомобиля произошел утром в пятницу, 25 апреля. Изначально сообщалось, что ЧП стало результатом взрыва газобаллонного оборудования, а жертвой оказался случайный прохожий.

Однако позже стало известно о целенаправленной атаке с помощью самодельного взрывного устройства. Погибшим оказался высокопоставленный офицер Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

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