Глава СК поручил передать дело о подрыве авто в Подмосковье в центральный аппарат

Бастрыкин поручил передать дело об убийстве Москалика в центральный аппарат СК

Начало событий в новости Ставшего жертвой взрыва российского генерала Москалика назвали «костью в горле врагов»

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о подрыве автомобиля в подмосковной Балашихе в центральный аппарат ведомства. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Теперь расследованием дела займется Главное следственное управление СК России.

Подрыв автомобиля произошел утром в пятницу, 25 апреля. Изначально сообщалось, что ЧП стало результатом взрыва газобаллонного оборудования, а жертвой оказался случайный прохожий.

Однако позже стало известно о целенаправленной атаке с помощью самодельного взрывного устройства. Погибшим оказался высокопоставленный офицер Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

