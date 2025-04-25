Ставшего жертвой взрыва российского генерала Москалика назвали «костью в горле врагов»

Глава Северной Осетии Меняйло: Генерал Москалик был костью в горле врагов

Ставший жертвой взрыва в подмосковной Балашихе генерал-лейтенант Ярослав Москалик был костью в горле врагов. Так генерала назвал лично знавший высшего офицера глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram.

Как рассказал чиновник, Москалик был настоящим офицером, который всегда работал на результат.

«Искренний, надежный, непреклонный (...) С ним можно было пройти сквозь самые трудные испытания, зная, что он не подведет, не отступит, не сломается (...) Неудивительно, что одна из версий следствия о произошедшем — теракт», — написал в блоге Меняйло.

Глава Северной Осетии добавил, что смерть Москалика — невосполнимая утрата для России.

Как сообщалось ранее, 25 апреля возле жилого дома на бульваре Нестерова в Балашихе взорвался автомобиль Volkswagen. Он был подорван с помощью самодельного взрывного устройства, заложенного рядом с газовым баллоном. Жертвой взрыва стал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Москалик.