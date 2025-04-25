Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:41, 25 апреля 2025Россия

Губернатор рассказал подробности о режиме ЧС из-за взрывов под Киржачом

Владимирский губернатор Авдеев: В Барсово и воинской части остается режим ЧС
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Жданов / РИА Новости

В Барсово и воинской части во Владимирской области остается режим ЧС из-за взрывов на складах боеприпасов. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

«В воинской части в зоне ЧС сохраняется режим эвакуации. Над ликвидацией последствий чрезвычайного происшествия работают специалисты», — написал чиновник.

По его словам, жители всех населенных пунктов, кроме Барсово, могут возвращаться домой.

Возгорание и взрыв на складе боеприпасов на территории воинской части во Владимирской области произошли вечером во вторник, 22 апреля. Согласно заявлению Минобороны, ЧП произошло из-за нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. Пострадали, по данным властей, четыре человека, по неофициальной информации — 10.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и спецпосланник Трампа три часа беседовали в Кремле. Как прошли переговоры и чего удалось достичь?

    МИД прокомментировал заявление Зеленского о возможности вернуть Крым дипломатическим путем

    Трамп оценил встречу Уиткоффа с Путиным

    В России указали на неготовность Запада предоставить Киеву гарантии безопасности

    В США рассказали о связанной с Зеленским мечте

    Генсек ООН отказался посетить празднование 80-летия Победы в Москве

    Акулы растерзали снимавшего их на видео дайвера

    Сексолог объяснила пользу мастурбации в отношениях

    В Стамбуле произошло новое землетрясение

    Окружение Порошенко объяснило причины иска его жены

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости