Губернатор рассказал подробности о режиме ЧС из-за взрывов под Киржачом

Владимирский губернатор Авдеев: В Барсово и воинской части остается режим ЧС

В Барсово и воинской части во Владимирской области остается режим ЧС из-за взрывов на складах боеприпасов. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

«В воинской части в зоне ЧС сохраняется режим эвакуации. Над ликвидацией последствий чрезвычайного происшествия работают специалисты», — написал чиновник.

По его словам, жители всех населенных пунктов, кроме Барсово, могут возвращаться домой.

Возгорание и взрыв на складе боеприпасов на территории воинской части во Владимирской области произошли вечером во вторник, 22 апреля. Согласно заявлению Минобороны, ЧП произошло из-за нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. Пострадали, по данным властей, четыре человека, по неофициальной информации — 10.