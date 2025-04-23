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02:52, 23 апреля 2025Россия

Количество пострадавших в результате детонации боеприпасов во Владимирской области выросло

«112»: Во Владимирской области из-за детонации боеприпасов пострадали 10 человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / Global Look Press

Количество пострадавших в результате детонации боеприпасов после возгорания на территории воинской части во Владимирской области возросло до 10 человек, об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Он отметил, что у большинства пострадавших диагностированы осколочные ранения и контузии. «Из зоны поражения эвакуировано уже более 3000 человек», — говорится в сообщении.

Мощный взрыв прогремел в Киржачском районе Владимирской области во вторник, 22 апреля.

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации. В Минобороны позднее рассказали, что для ликвидации последствий ЧП привлекли как расчеты воинской части, так и сотрудников МЧС России.

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