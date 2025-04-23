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07:54, 23 апреля 2025Россия

Увеличение числа пострадавших от взрыва во Владимирской области до 10 человек опровергли

Владимирский губернатор Авдеев: Число пострадавших от детонации не изменилось
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Александр Авдеев

Александр Авдеев. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Информация о том, что число пострадавших при детонации боеприпасов на складе на территории воинской части во Владимирской области увеличилось, не соответствует действительности. Об этом написал губернатор российского региона Александр Авдеев в Telegram-канале.

Ранее появилась информация, что число пострадавших в результате детонации боеприпасов выросло до 10 человек. У большинства из них, как заявлялось, диагностированы осколочные ранения и контузии.

«Количество пострадавших к утру не изменилось: четыре человека, о которых я сообщал вчера, из них трое госпитализированы, угрозы жизни нет», — написал губернатор.

По его информации, в пунктах временного размещения после случившегося находятся 495 человек — они размещены в Киржачском и Александровском районе. В доме культуры уже заработал волонтерский штаб — там организовали прием гуманитарной помощи.

Возгорание и взрыв на складе боеприпасов на территории воинской части во Владимирской области произошли вечером во вторник, 22 апреля. Согласно заявлению Минобороны, ЧП произошло из-за нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. После случившегося также поступали сообщения, что две ракеты якобы упали на гражданские объекты после взрывов на складе. Власти эти данные не комментировали.

Во Владимирской области ввели режим ЧС. На следующий день после ЧП — в среду, 23 апреля — в Киржачском районе не работают образовательные учреждения, часть предприятий также временно закрыли. По последним данным, детонация на территории военного объекта завершается.

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