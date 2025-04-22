Две ракеты упали на гражданские объекты после взрывов во Владимирской области

Две ракеты якобы упали на гражданские объекты после произошедших во Владимирской области взрывов боеприпасов. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.
Один из снарядов упал около досугового центра в микрорайоне Красный Октябрь в Киржаче. Боеприпас не взорвался. Вторая ракета рухнула на дачный дом, который находится в СНТ «Вязьма».
Источник Telegram-канала утверждает, что боеприпасы вылетели с территории воинской части, где произошел взрыв с последующим пожаром. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
Взрыв в Киржачском районе Владимирской области прогремел во вторник, 22 апреля. В сети появились кадры с места происшествия, на одном из которых — похожее на гигантский гриб облако. В Киржачском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.
По данным оборонного ведомства, возгорание и взрыв произошли на территории воинской части. Причиной этому стали нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.