Две ракеты упали на гражданские объекты после взрывов во Владимирской области

«112»: Ракеты упали на гражданские объекты после взрывов во Владимирской области

Две ракеты якобы упали на гражданские объекты после произошедших во Владимирской области взрывов боеприпасов. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.

Один из снарядов упал около досугового центра в микрорайоне Красный Октябрь в Киржаче. Боеприпас не взорвался. Вторая ракета рухнула на дачный дом, который находится в СНТ «Вязьма».

Источник Telegram-канала утверждает, что боеприпасы вылетели с территории воинской части, где произошел взрыв с последующим пожаром. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Взрыв в Киржачском районе Владимирской области прогремел во вторник, 22 апреля. В сети появились кадры с места происшествия, на одном из которых — похожее на гигантский гриб облако. В Киржачском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

По данным оборонного ведомства, возгорание и взрыв произошли на территории воинской части. Причиной этому стали нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.