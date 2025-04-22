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18:42, 22 апреля 2025Россия

Две ракеты упали на гражданские объекты после взрывов во Владимирской области

«112»: Ракеты упали на гражданские объекты после взрывов во Владимирской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал 112

Две ракеты якобы упали на гражданские объекты после произошедших во Владимирской области взрывов боеприпасов. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.

Один из снарядов упал около досугового центра в микрорайоне Красный Октябрь в Киржаче. Боеприпас не взорвался. Вторая ракета рухнула на дачный дом, который находится в СНТ «Вязьма».

Источник Telegram-канала утверждает, что боеприпасы вылетели с территории воинской части, где произошел взрыв с последующим пожаром. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Взрыв в Киржачском районе Владимирской области прогремел во вторник, 22 апреля. В сети появились кадры с места происшествия, на одном из которых — похожее на гигантский гриб облако. В Киржачском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

По данным оборонного ведомства, возгорание и взрыв произошли на территории воинской части. Причиной этому стали нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.

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