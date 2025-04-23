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07:29, 23 апреля 2025Россия

После детонации в воинской части во Владимирской области закрыли ряд предприятий

Авдеев: Ряд владимирских предприятий не работает из-за детонации на складе
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «112»

После детонации на складе боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе Владимирской области в регионе закрыли ряд предприятий — они не будут работать в среду, 23 апреля. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Авдеев в Telegram-канале.

«Школы и другие образовательные учреждения в районе сегодня не работают. Также сегодня не будет работать ряд предприятий. Просим сотрудников уточнять график у руководителей», — написал губернатор.

Зона чрезвычайной ситуации (ЧС), как уточнил Авдеев, будет ограничена пределами конкретных населенных пунктах. Информацию об этом власти доведут позднее, добавил глава региона.

По последним данным, на территории воинской части во Владимирской области еще продолжается детонация боеприпасов, однако она уже завершается. Из зоны близ ЧП эвакуировали сотни человек, введен режим ЧС.

Возгорание и взрыв во Владимирской области произошли вечером во вторник, 22 апреля. В Минобороны уточняли, что ЧП произошло на территории воинской части из-за нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. По неофициальным данным, пострадали 10 человек. После случившегося также поступали сообщения, что две ракеты якобы упали на гражданские объекты после взрывов на складе. Власти эти данные не комментировали.

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