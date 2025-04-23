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07:13, 23 апреля 2025Россия

Губернатор описал обстановку после взрывов на складе боеприпасов во Владимирской области

Владимирский губернатор Авдеев: Детонация на складах постепенно завершается
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Александр Авдеев

Александр Авдеев. Фото: Telegram-канал «Авдеев. О важном»

Во Владимирской области, где из-за возгорания на территории воинской части произошел взрыв боеприпасов, постепенно завершается детонация. Об этом, описывая обстановку в районе места происшествия, написал губернатор российского региона Александр Авдеев в Telegram-канале.

«Детонация на складах постепенно завершается, но требуется проведение обследований и оценка последствий. Школы и другие образовательные учреждения в районе сегодня не работают», — написал губернатор.

Авдеев добавил, что из-за происшествия в Киржачском районе не будет работать ряд предприятий. Свой график работы Авдеев рекомендовал жителям уточнить у руководителей. Кроме того, в районе места ЧП перекрыты дороги Киржач — Дубки, Киржач — деревня Илейкино, деревня Песьяне — деревня Аленино, уточнил глава региона и призвал выбирать пути объезда.

Взрыв во Владимирской области произошел вечером во вторник, 22 апреля. В Минобороны уточняли, что в регионе зафиксировали возгорание с последующей детонацией на территории воинской части. По неофициальным данным, пострадали 10 человек. Во Владимирской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Из зоны близ ЧП эвакуировали сотни человек.

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