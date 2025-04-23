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01:34, 23 апреля 2025Россия

Во Владимирской области эвакуировали порядка 450 человек из-за детонации боеприпасов

Авдеев: В Киржачском районе Владимирской области эвакуированы около 450 человек

Кадр: Telegram-канал «112»

В Киржачском районе Владимирской области эвакуированы около 450 человек из-за детонации боеприпасов после возгорания на территории воинской части. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«Эвакуировано в пункты временного размещения порядка 450 человек», — отметил он. Эвакуация ведется из воинской части, семи населенных пунктов и 12 дачных поселков.

Адеев добавил, что в ПВР люди проведут ночь, они обеспечены всем необходимым.

Мощный взрыв прогремел в Киржачском районе Владимирской области во вторник, 22 апреля. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации. В Минобороны позднее сообщили, что для ликвидации последствий ЧП привлекли как расчеты воинской части, так и сотрудников МЧС России.

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