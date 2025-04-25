Инструктор ВСУ описал новобранцев 18-24 лет словами «большие дети»

Инструктор ВСУ Мороз: Новобранцы 18-24 лет являются большими детьми

Новобранцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), призванные в армию по контракту для молодежи от 18 до 24 лет, являются большими детьми. Об этом заявил военный инструктор одной из бригад украинской армии Александр Мороз, передает Reuters.

«На данном этапе они еще дети, большие дети», — сказал он.

Кроме того, инструктор подчеркнул, что большинство обученных им молодых военнослужащих заявили, что на службу в ВСУ пошли из-за финансовых льгот. При этом он отметил, что набор новобранцев стал «каплей в море» в попытках снизить средний возраст бойцов на фронте.

Ранее ВСУ расширили список бригад для контрактников младше 25 лет. После подписания соответствующего указа их число увеличилось до 24 подразделений.