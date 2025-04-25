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12:49, 25 апреля 2025Ценности

Известная 71-летняя модель показала откровенное декольте в съемке для глянца

71-летняя модель Кристи Бринкли показала декольте для глянца Harper’s Bazaar
Мария Винар

Фото: @christiebrinkley / @tommarvelphotography / @sarahbschneider / @bazaarvietnam

Известная американская актриса и модель Кристи Бринкли показала откровенное декольте в съемке для вьетнамской версии глянцевого журнала Harper’s Bazaar. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) фотографа Тома Марвела.

71-летняя манекенщица запечатлена на размещенном кадре в черной макси-юбке и белом пиджаке с разрезами на рукавах. При этом можно заметить, что из-под верхнего изделия наряда виднеется бюстгальтер.

Известно, что над образом знаменитости работала визажистка Сэнди Линтер. Она сделала Бринкли макияж в стиле smoky eyes и нанесла нюдовую помаду. В свою очередь, стилистка Эмили Нэптон уложила волосы звезды в легкие небрежные локоны, а также предложила примерить черные остроносые туфли и часы люксового бренда Rolex.

Ранее Кристи Бринкли раскрыла секрет моложавой внешности.

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