Известная 71-летняя модель показала откровенное декольте в съемке для глянца

71-летняя модель Кристи Бринкли показала декольте для глянца Harper’s Bazaar

Известная американская актриса и модель Кристи Бринкли показала откровенное декольте в съемке для вьетнамской версии глянцевого журнала Harper’s Bazaar. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) фотографа Тома Марвела.

71-летняя манекенщица запечатлена на размещенном кадре в черной макси-юбке и белом пиджаке с разрезами на рукавах. При этом можно заметить, что из-под верхнего изделия наряда виднеется бюстгальтер.

Известно, что над образом знаменитости работала визажистка Сэнди Линтер. Она сделала Бринкли макияж в стиле smoky eyes и нанесла нюдовую помаду. В свою очередь, стилистка Эмили Нэптон уложила волосы звезды в легкие небрежные локоны, а также предложила примерить черные остроносые туфли и часы люксового бренда Rolex.

Ранее Кристи Бринкли раскрыла секрет моложавой внешности.