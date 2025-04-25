«Краснодар» продолжил лидировать в РПЛ

«Краснодар» победил махачкалинское «Динамо» и продолжил лидировать в РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Махачкале на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счетом 3:2. На шестой минуте вывел краснодарцев вперед нападающий Мозес Кобнан Дэвид. На 25-й минуте счет сравнял полузащитник Мохаммад Хоссейннежад. На 45-й минуте вновь забил за «Краснодар» хавбек Жоау Батчи. На 65-й минуте отличился полузащитник гостей Эдуард Сперцян. На 86-й минуте отставание хозяев сократил хавбек Кирилл Зинович.

Таким образом, после 25 матчей «Краснодар» продолжил лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков. «Динамо» из Махачкалы занимает десятое место, имея в активе 27 очков.

В следующем туре «Краснодар» примет казанский «Рубин» 3 мая. «Динамо» днем ранее на выезде встретится с тольяттинским «Акроном».