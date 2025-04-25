Лавров иронично ответил телеведущей CBS на вопрос о Уиткоффе

Лавров иронично ответил телеведущей CBS на вопрос о встрече Путина и Уиткоффа

Глава МИД РФ Сергей Лавров сыронизировал в ответ на вопрос американской телеведущей о будущем визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву. В интервью телеканалу CBS, в частности, обсуждалась предстоящая встреча Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным.

В ходе разговора ведущая спросила, состоится ли встреча американского политика с президентом РФ, о которой до этого объявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Вы что, не верите президенту Соединенных Штатов?» — поинтересовался у собеседницы глава российского министерства иностранных дел.

В апреле глава МИД России пошутил про настойки во время переговоров со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу. Как отметила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, переговоры у Лаврова начались «традиционно искрометно».