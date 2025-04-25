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15:33, 25 апреля 2025Мир

Лавров рассказал о шепоте Парижа

Лавров: Париж шепотом посылает сигналы о решении проблем в отношениях
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Tatyana Makeyeva / Pool / Reuters

Париж иногда посылает сигналы о желании решить проблемы в отношениях России и Франции, но делает это «шепотом». Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Иногда наши французские коллеги посылают нам сигналы о том, что они на самом деле хотят как-то решать возникшие проблемы, но посылают их шепотом», — отметил дипломат.

Кроме того, Лавров указал на желание ряда французских политиков посетить Россию в рамках 80-летия празднования Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, это отражает наличие общих взглядов на историю двух стран.

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