Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:13, 25 апреля 2025Мир

Лавров согласился с Трампом по Украине

Лавров: Россия и США движутся в правильном направлении по вопросу Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия и США движутся в правильном направлении по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Таким образом глава российского МИД Сергей Лавров выразил согласие с мнением главы Белого Дональдом Трампом в интервью CBS News.

«Президент Трамп верит — и я считаю, это справедливая позиция, — что мы движемся в правильном направлении. В своем заявлении он упоминал сделку, и Россия к ней готова. Однако есть определенные детали, которые необходимо доработать. В данный момент мы заняты именно этим вопросом», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Также, по мнению Лаврова, американский лидер «пока является единственным западным политиком», который понимает первопричины украинского кризиса.

Ранее Лавров заявил о готовности России к сделке по Украине, однако указал на то, что с его стороны будет неуместно разглашать подробности потенциального соглашения, так как этого не стал делать и сам Трамп.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры из атакованного десятками беспилотников ВСУ Крыма

    Российский форвард оформил хет-трик в матче плей-офф НХЛ

    В Китае задумались об отмене пошлин на некоторые товары из США

    Зеленский рассказал о жесткой ситуации для ВСУ в ДНР

    Влияние западных санкций на российскую торговлю оценили

    Женщина застала мужа в постели с любовницей и избила его шлепанцами

    Артиллеристы из «Градов» уничтожили живую силу ВСУ в Курской области

    Россиянина арестовали за инсценировку разбойного нападения

    Капризов оформил дубль и вывел «Миннесоту» вперед в серии плей-офф НХЛ

    На Западе допустили согласие Зеленского на план Трампа по Крыму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости