Лавров согласился с Трампом по Украине

Лавров: Россия и США движутся в правильном направлении по вопросу Украины

Россия и США движутся в правильном направлении по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Таким образом глава российского МИД Сергей Лавров выразил согласие с мнением главы Белого Дональдом Трампом в интервью CBS News.

«Президент Трамп верит — и я считаю, это справедливая позиция, — что мы движемся в правильном направлении. В своем заявлении он упоминал сделку, и Россия к ней готова. Однако есть определенные детали, которые необходимо доработать. В данный момент мы заняты именно этим вопросом», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Также, по мнению Лаврова, американский лидер «пока является единственным западным политиком», который понимает первопричины украинского кризиса.

Ранее Лавров заявил о готовности России к сделке по Украине, однако указал на то, что с его стороны будет неуместно разглашать подробности потенциального соглашения, так как этого не стал делать и сам Трамп.