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02:37, 25 апреля 2025Мир

Левые партии ЮАР выступили против визита Зеленского в страну

Левые партии SACP и МР выступили против визита Зеленского в Преторию
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Представители Южно-Африканской коммунистической партии (SACP) и социалистической партии МР выступили против визита в Преторию президента Украины Владимира Зеленского, планировавшего встретиться с южноафриканским лидером Сирилом Рамафосой. Об этом сообщил телеканал Newzroom Afrika.

«Ему здесь не рады, пусть убирается обратно и там продолжает в том же духе с его военным западным настроем, но здесь ему не рады», — сказал пресс-секретарь социалистической партии МР Нхламуло Ндхлела.

Он отметил, что Зеленский представляет из себя «марионетку Запада, которую используют НАТО для борьбы со странами БРИКС».

Зеленский прибыл в ЮАР утром 24 апреля. По словам украинского лидера, таким образом Киев работает над вовлечением стран «Большой двадцатки» (G20) в урегулирование украинского конфликта.

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