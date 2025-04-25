Москвичей предупредили о температуре ниже нуля

МЧС: В Москве ожидается похолодание до минус 5 градусов Цельсия

В Москве в ночные и утренние часы с субботы, 26 апреля, по понедельник, 28 апреля, ожидаются заморозки до минус пяти градусов Цельсия. Об этом в Telegram-канале сообщает МЧС по Москве со ссылкой на прогноз синоптиков Росгидромета.

Москвичам посоветовали быть осторожными, управляя транспортом, а также не допускать перегрева обогревателей дома.

Ранее в МЧС предупредили о небольших осадках в виде дождя и мокрого снега в выходные, а также ветре, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

Теплая погода вернется в Москву в начале мая. Специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что теплеть начнет с 29 апреля, а уже 1 мая столбики термометров в Москве достигнут плюс 15-20 градусов.