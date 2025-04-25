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09:09, 25 апреля 2025Мир

На Западе допустили согласие Зеленского на план Трампа по Крыму

NYT: Зеленский и Европа могли бы согласиться с позицией Трампа по Крыму
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и европейские политики могли бы согласиться с позицией главы Белого дома Дональда Трампа признать полуостров Крым российской территорией. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Зеленский и европейские чиновники могли бы смириться с такой позицией США, как бы сильно они с ней ни не соглашались, если бы на них не оказывали давления, чтобы они ее одобрили», — передает издание мнение западных аналитиков.

Ранее Трамп заявил, что вернуть Крым Украине будет очень сложно, так как полуостров вошел в состав России при бывшем президенте США Бараке Обаме.

При этом, как сообщает газета The Financial Times (FT), Европейский союз (ЕС) донес до администрации Трампа свою неготовность признать Крым российской территорией. Отмечается, что Европа попробует переубедить главу Белого дома по данному вопросу.

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