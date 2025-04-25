Нарышкин дал оценку действиям Санду

Глава СВР России Нарышкин согласился, что Санду играет с огнем

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин согласился с утверждением, что президент Молдавии Майя Санду «играет с огнем». Его слова передает ТАСС.

Журналист спросил, можно ли охарактеризовать действия Санду в свете последний событий с главой Гагаузии Евгенией Гуцул, как «игру с огнем».

«Если хотите так называть, пожалуйста», — сказал он.

Ранее в Комрате начался митинг в поддержку Гуцул, находящейся под домашним арестом. В числе пришедших оказались депутаты парламента, члены правительства и общественных организаций Гагаузии.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева в ночь на 26 марта. Ее обвинили в нелегальном финансировании избирательной кампании на выборах главы автономии.