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20:26, 16 апреля 2025Бывший СССР

В Гагаузии начался митинг в поддержку главы автономии

В Комрате начался митинг в поддержку главы Гагаузии Гуцул
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В Комрате начался митинг в поддержку башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул, находящейся под домашним арестом. Об этом сообщает РИА Новости.

Местные жители собрались у здания правительства автономии. В числе пришедших оказались депутаты парламента, члены правительства и общественных организаций Гагаузии.

«Эту нестабильность сейчас на себе ощущают власти автономии, но позже она может коснуться и самих граждан. Нам важно сейчас объединиться и показать, что мы едины. Потому что это наша автономия, нам есть что отстаивать», — обратился к собравшимся начальник управления делами главы и Исполкома (правительства) Гагаузии Иван Колиогло.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева в ночь на 26 марта. Ее обвинили в нелегальном финансировании избирательной кампании на выборах главы автономии.

После задержания суд отправил Гуцул под арест на 20 суток. Впоследствии меру пресечения смягчили, переведя башкана Гагаузии под домашний арест.

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