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11:48, 25 апреля 2025Культура

Осудивший СВО Козловский высказался о премьере своего спектакля в Москве

Актер Данила Козловский бесплатно выступит перед поклонниками в Москве
Ольга Коровина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Актер Данила Козловский подтвердил информацию о показе моноспектакля «Фрэнк» в Москве 20 июня. Об этом он сообщил в личном Telegram-канале.

«Подтверждаю! За одним важным исключением. Первый показ состоится раньше, 3 мая, в день моего рождения», — заявил артист.

По словам Козловского, в день своего 40-летия он решил устроить особенный праздник для поклонников. Зрители смогут посетить показ бесплатно. «Билетов в продаже не будет», — пояснил актер.

Ранее стало известно, что Козловский даст спектакль в Москве после двухлетнего перерыва на фоне обвинений в дискредитации Российской армии. В 2023 году глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал проверить актера на экстремизм, дискредитацию армии и иностранное финансирование. Он заявил, что Козловский живет в США и критически высказывался о специальной военной операции. Общественник также предположил, что артист может быть завербован спецслужбами США и выполняет определенную задачу. В феврале 2025-го Козловский рассказал о «поставленной точке» в судебном споре с главой ФПБК.

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