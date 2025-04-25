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04:30, 25 апреля 2025Наука и техника

Открыли способ избавления от аллергии на орехи

Allergy: Иммунотерапия помогла ослабить аллергическую реакцию на арахис
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Ученые впервые доказали, что взрослые с тяжелой аллергией на арахис могут перенести ежедневные дозы аллергена без тяжелых реакций. Как показало клиническое исследование, две трети участников смогли без последствий съесть эквивалент пяти орехов. Статья с результатами опубликована в журнале Allergy.

В исследовании приняли участие 21 взрослый в возрасте от 18 до 40 лет, у которых аллергия на арахис была подтверждена анализами и пищевыми тестами. Участникам под наблюдением давали минимальные дозы арахисовой муки, начиная с 0,8 мг, постепенно увеличивая их на протяжении нескольких недель.

К концу фазы II исследования 67 процентов добровольцев смогли спокойно переносить 1,4 грамма арахисового белка — это примерно пять орехов. После завершения программы они продолжали есть арахис ежедневно, чтобы сохранить эффект десенсибилизации.

Авторы подчеркивают, что иммунотерапия не только снизила чувствительность к аллергену, но и заметно улучшила качество жизни. По словам участников, после завершения курса страха перед едой стало значительно меньше.

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