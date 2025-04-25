Паша Техник появился в новом клипе Басты

В клипе альтер-эго Басты Gorilla Zippo снялся Паша Техник и еще 74 артиста

Рэпер Павел Ивлев, известный под псевдонимом Паша Техник, снялся в вирусном клипе «Туда-сюда» одного из альтер-эго Василия Вакуленко — Gorilla Zippo. Ролик появился в сообществе артиста на площадке VK Видео.

Известно, что в съемках клипа-перфоманса приняли участие 75 знаменитостей. Помимо Техника, в ролике появляются Никита Кологривый, Гуф, Егор Крид, Стас Михайлов и многие другие. Сам Баста назвал этот клип «музыкальной игрушкой».

«Это такой оммаж, дань хаусу 90-00-х. А вообще альбом универсальный. В нем есть, помимо хауса и биг-бита, брейк-бит, рок, кантри, даже альтернатива. Дорога, лето, клуб», — сообщил Василий.

Всего в альбоме «LAMBADA» девять треков.

Ранее стало известно, что рэпер Паша Техник в своем последнем интервью заявил о желании быть ближе к Богу.