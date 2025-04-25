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21:35, 25 апреля 2025Мир

Посол России прокомментировал заявления властей Германии о Дне Победы

Нечаев: Обвинения в инструментализации памяти Победы можно применить к ФРГ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Обвинения в инструментализации памяти Победы применимы к самим властям Германии, заявил посол РФ Сергей Нечаев. Об этом пишет РИА Новости.

Он прокомментировал речь премьера Саксонии Михаэля Кречмера. В своем заявлении в увязке с событиями 80-летней давности политик упомянул украинский конфликт.

«В отличие от упреков, которые звучат в наш адрес, что мы, дескать, инструментализируем памятные даты 9 мая и Дня Победы, сегодня, по-моему, все было ровно наоборот», — подчеркнул дипломат. По его словам, обвинения в инструментализации памяти Победы можно применить к ФРГ.

Ранее издание Tagesspiegel писало, что власти Берлина ожидают, что официальные представители России и Белоруссии не будут принимать участие в памятных мероприятиях, посвященных окончанию Второй мировой войны.

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