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07:31, 25 апреля 2025Россия

Появились кадры мощного пожара в белгородском Новом Иерусалиме после атаки ВСУ

В сети появились кадры пожара в белгородском Новом Иерусалиме после атаки ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры мощного пожара в храме Новый Иерусалим Белгородской области, который загорелся в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видна полыхающая постройка, от которой из-за распространения огня остались только несущие конструкции храма. Других данных о ситуации не приводится.

Украинские беспилотники атаковали храм в Белгородской области вечером 24 апреля. Удар, как уточняется, был нанесен «Бабой Ягой». В результате пожара храм полностью сгорел.

ВСУ не давали спасателям тушить постройку, постоянно атакуя его беспилотниками. По предварительным данным, пострадавших нет. В момент атаки на храм в обители находились четыре человека.

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