Президент Литвы призвал остановить Россию силой

Президент Литвы Науседа: Россию не остановить сладкими словами

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал перестать использовать слова для урегулирования конфликта и остановить Россию силой. Об этом сообщает портал Delfi.lt.

«Кривой Рог, Харьков, Сумы, а теперь и Киев полыхают. (...) [Россию] не остановить сладкими словами — только силой», — заявил литовский лидер.

Он добавил, что Литва продолжит поддерживать Украину, несмотря ни на что.

Ранее в Литве представили план эвакуации из столицы во время войны. По словам мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, план рассчитан на случай военного вторжения. Столица Литвы находится недалеко от границы с Белоруссией.