Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:30, 25 апреля 2025Бывший СССР

Президент Литвы призвал остановить Россию силой

Президент Литвы Науседа: Россию не остановить сладкими словами
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Гитанас Науседа

Гитанас Науседа. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал перестать использовать слова для урегулирования конфликта и остановить Россию силой. Об этом сообщает портал Delfi.lt.

«Кривой Рог, Харьков, Сумы, а теперь и Киев полыхают. (...) [Россию] не остановить сладкими словами — только силой», — заявил литовский лидер.

Он добавил, что Литва продолжит поддерживать Украину, несмотря ни на что.

Ранее в Литве представили план эвакуации из столицы во время войны. По словам мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, план рассчитан на случай военного вторжения. Столица Литвы находится недалеко от границы с Белоруссией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет спецпосланника Трампа приземлился в Москве

    Спецназ Росгвардии уничтожил командный пункт ВСУ на черниговском направлении

    Рекордную ключевую ставку в России сравнили с экспериментальным антибиотиком

    Мать российского участника СВО захотели депортировать из-за одной ошибки

    Российский девятиклассник не выжил после попытки остановить драку

    Популярный российский комик назвал провальными попытки найти вкусную еду в Париже

    Россиянин лег на рельсы перед движущимся поездом и попал на видео

    Лолита сообщила о росте народной любви из-за отмены концертов

    Москвичам пообещали символический снег перед праздниками

    61-летняя Лолита появилась на сцене в ультракоротком платье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости