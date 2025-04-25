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08:41, 25 апреля 2025Силовые структуры

Россиянин пойдет под суд за вымогательство денег у несовершеннолетнего

В Уфе осудят мужчину за вымогательство денег у несовершеннолетнего
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Уфе осудят мужчину за вымогательство денег у несовершеннолетнего. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Республики Башкортостан.

По данным следствия, в июле 2024 года мужчина со своим знакомым из Оренбургской области арендовали квартиру в Уфе и незаконно удерживали там двух несовершеннолетних, у которых требовали 50 тысяч рублей якобы долга. Одному из пострадавших удалось отправить сообщение матери, которая и обратилась в полицию.

В ходе расследования уголовного дела фигуранты скрылись. Один 22-летний житель Томска был задержан в Краснодаре, второй находится в федеральном розыске.

Ему предъявлено обвинение в вымогательстве и незаконном лишении свободы, мужчина вину не признает. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что второй вымогавший деньги у бизнесмена и студента в автосервисе россиянин арестован.

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