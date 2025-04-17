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09:40, 17 апреля 2025Силовые структуры

Второй вымогавший деньги у бизнесмена и студента в автосервисе россиянин арестован

В Екатеринбурге арестован второй вымогатель из автосервиса Боздарева
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Екатеринбурге Октябрьский районный суд арестовал второго вымогателя с автосервиса Руслана Боздарева, где пытали людей. Об этом сообщает URA.RU

Боздарев обвиняется по статье 163 УК РФ («Вымогательство»). Он заключен под стражу до 2 июня.

По данным агентства, он занимался вымогательством денег у бизнесмена и 22-летнего студента в детейлинг-центре, расположенном на улице Тверитина. По некоторой информации, к пыткам может быть причастен третий фигурант — подельник криминального авторитета. По данным источника URA.RU, именно он мог сломать руки коммерсанту. Также правоохранители разыскивают уличного бойца, который тоже может быть причастен к произошедшему.

Ранее сообщалось, что в центре Екатеринбурга спецназ задержал предпринимателя на розовом BMW. Мужчину задержали прямо на дороге. Оказалось, что владелец розовой иномарки — свидетель по уголовному делу и находится под подпиской о невыезде, потому что в принадлежащем ему детейлинг-центре неустановленные лица вымогали деньги у бизнесмена.

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