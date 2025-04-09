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08:53, 9 апреля 2025Силовые структуры

Предпринимателя на розовом BMW задержали в центре российского города

В Екатеринбурге спецназ задержал предпринимателя на розовом BMW
Варвара Митина (редактор)

Фото: Unsplash

В центре Екатеринбурга спецназ задержал предпринимателя на розовом BMW. Об этом сообщает URA.RU.

Мужчину задержали прямо на дороге. Во время силовой операции из машины также вытащили двоих его знакомых. Вскоре их всех отпустили на свободу.

Собеседник URA.RU заявил, что владелец розовой иномарки — свидетель по уголовному делу и находится под подпиской о невыезде, потому что в принадлежащем ему детейлинг-центре неустановленные лица вымогали деньги у бизнесмена.

Ранее в Ростовской области осудили двух бывших сотрудников таможни за коррупцию.

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