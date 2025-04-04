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12:53, 4 апреля 2025Силовые структуры

Двух российских таможенников осудили на сроки до семи лет за коррупцию

В Ростовской области осудили двух бывших сотрудников таможни за коррупцию
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ростовской области осудили двух бывших сотрудников таможни за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСБ России по региону.

Они признаны виновными по статьям 30, 291.1 («Покушение на посредничество во взяточничестве») и 30, 159 («Покушение на мошенничество») УК РФ.

Как установил суд, Родион Данченко, занимая должность уполномоченного отдела административных расследований Ростовской таможни, совместно с бывшим коллегой Анатолием Замуреевым, уполномоченным по особо важным делам, потребовали от предпринимателя 1,1 миллиона рублей за якобы непроведение таможенными органами проверочных мероприятий. Сотрудники ФСБ задержали Данченко в момент получения денег от бизнесмена.

Суд приговорил Замуреева к 4,5 года колонии общего режима с лишением права занимать должности с функцией представителя власти сроком на три года. Данченко приговорен к семи годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что проректор российского университета задержана за хищения стимулирующих выплат сотрудников.

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