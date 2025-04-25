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12:15, 25 апреля 2025Россия

Российский губернатор призвал вернуть в школы уроки нравственности

Глава ХМАО Кухарук: В школы могут вернуть уроки духовно-нравственного воспитания
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В школы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) захотели вернуть уроки духовно-нравственного воспитания. Об этом заявил глава региона Руслан Кухарук, пишет 86.Ru.

Такие уроки проводились в регионе, но затем были отменены на определенный период. Губернатор высказал свою позицию по этому вопросу, отметив, что «будущее всецело зависит от момента становления и формирования мировоззрения у подрастающих поколений».

«Этот предмет вносил свой существенный вклад в части того, что молодые люди могли правильно определиться в этой жизни, расширить для себя горизонт, представление о добре и зле», — отметил Кухарук.

По его словам, на данный момент вопрос прорабатывается с Министерством просвещения.

Ранее депутат Госдумы Жанна Рябцева выступила за введение уроков полового воспитания в школах и призвала рассказывать детям об абортах.

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