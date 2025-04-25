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18:40, 25 апреля 2025Силовые структуры

Российский суд арестовал напавшего с ножом на участкового

В Ленобласти суд арестовал до 23 июня подозреваемого в убийстве участкового
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Кингисеппский городской суд арестовал на два месяца 19-летнего Руслана Тимофеева, напавшего на участкового с ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Тимофеев будет находиться в СИЗО до 23 июня. Его удалось задержать в Сланцевском районе Ленинградской области. Он около суток прятался в лесополосе.

Преступление произошло днем 23 апреля у дома №22 на проспекте Карла Маркса в Кингисеппе. Там полицейский обратил внимание на схожего по приметам с разыскиваемым преступником прохожего. Он попытался задержать молодого человека, но получил смертельный удар ножом в шею.

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